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08. 01. 2017

Геращенко в Facebook перепутала Россию и ЕС

 
Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в первые дни нового года попала в неловкую ситуацию, перепутав ЕС и Российскую Федерацию, сообщают Вести.
 
Она разместила на своей странице пост, о том, что санкции ЕС стоили России 17,5 млрд евро, со ссылкой на статью "Европейской правды", где говорилось о том, что, напротив, Евросоюз потерял от введения санкции 17,5 млрд евро.
 
Когда ей начали указывать на ошибку, Герещенко просто удалила пост, но журналисты уже успели сделать скриншот записи.
 
 
Напомним, ранее Геращенко заявила, что Европа ведет себя "не совсем умно", а затягивание безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинцев.
 

Источник: korrespondent.net

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