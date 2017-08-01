В Германии задержали 900 нелегальных перевозчиков людей в 2016-м

Более 900 человек были задержаны 2016 года в Германии по подозрению в контрабанде людей, сообщает Deutsche Welle.

По данным министерства внутренних дел ФРГ, на конец ноября 2016 года федеральная полиция задержала 906 перевозчиков, тогда как в 2015 году число задержанных за перевозку людей составило 3370 человек.

Больше всего подозреваемых прошлом году происходили из Сирии, Польши, Германии, Ирака и России.

Чаще всего перевозчиков задерживали на границе с Австрией - 481 лицо. На границах с Польшей и Чехией задержали 155 и 106 подозреваемых в соответствии.

В течение 2016 года в Евросоюз прибыли около 350 тысяч мигрантов и искателей убежища без надлежаще оформленных документов.

Напомним, что в немецком Хефельхоф вечером 5 января горел лагерь для беженцев. Сообщалось о , как минимум, 57 пострадавших, причем один из них серьезно.

Источник: korrespondent.net