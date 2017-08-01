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08. 01. 2017

В "Борисполе" отменили два рейса на Стамбул

В Международном аэропорту "Борисполь" отменили два рейса в Стамбул, сообщает телеканал "112 Украина".
 
В частности, отменен рейс TK 458 (время вылета 10:45, Turkish Airlines), рейс PS 9558 (время вылета 10:45, Ukraine International Airlines), TK 465 (время вылета 12:40, Turkish Airlines), а также PS 9556 (время вылета 12:40, Ukraine International Airlines). Все– из терминала D.
 
Ранее и. о. директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне отметил, что бориспольский аэропорт работает в штатном режиме, а аэропорт Стамбула принимает пассажиров с остановками.
 
Напомним, что 8 января, в столице Украины ожидаются снегопады, метели, гололедица на дорогах и сильный ветер 15-20 м/с. 

Источник: korrespondent.net

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