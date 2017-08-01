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08. 01. 2017

В Закарпатье сгорела российская фура

 
Российская фура сгорела в Закарпатье на трассе "Киев-Чоп", сообщает пресс-служба ГосЧС в Закарпатской области.
 
В ночь на воскресенье, 8 января, на трассе "Киев-Чоп" между селами Ракошино и Зняцево Мукачевского района произошел пожар, в результате которого почти полностью сгорел грузовой автомобиль с российской регистрацией.
 
 
Пожаром повреждены кабина водителя, прицеп, деревянные паллеты, передние колеса и уничтожено документы и салон кабины водителя.
 
Убытки и причина пожара устанавливается.
 
Напомним, в ноябре гражданин Украины на грузовом автомобиле совершил наезд на шесть автомобилей на юге Москвы. Масштабное ДТП произошло на Варшавском шоссе. Водитель фуры скрылся. 

Источник: korrespondent.net

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