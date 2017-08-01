ДТП в Хмельницкой области, есть жертвы

В Белогорском районе Хмельницкой области неподалеку от села Погорельцы слетел в кювет и загорелся Range Rover.
Как сообщили в местной полиции, в результате аварии погибли двое людей – девушку от мощного удара выбросило из авто, мужчина сгорел в машине.
По предварительной информации, мужчина и девушка в два часа ночи 8 января выехали от родственников, где праздновали Рождество, однако, домой так и не добрались. Транспортное средство слетело с дороги в кювет, где столкнулось с деревом и загорелось.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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В Марокко десять человек заживо сгорели в ДТП
Источник: korrespondent.net
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