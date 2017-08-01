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08. 01. 2017

Появились фото теракта в Иерусалиме

В результате теракта в Иерусалиме погибли четыре человека, еще 15 ранены. Как сообщает в воскресенье, 8 января, News.ru.co.il, по предварительным данным, погибли три девушки и юноша примерно 20 лет.

По данным издания, водитель-араб, управлявший грузовиком, совершил преднамеренный наезд на группу израильских военнослужащих. Инцидент случился неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

В больницы доставлены 15 пострадавших: один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.

Как сообщал Корреспондент.net, в Иерусалиме грузовик въехал в толпу. 

В Берлине грузовик въехал в толпу на ярмарке, есть жертвы

Источник: korrespondent.net

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