Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2017, воскресенье, 18:06
-17°C
Завтра -13°C
-17°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
08. 01. 2017

Украина возобновила водоснабжение ЛНР

Компания Луганское энергетическое объединение вновь начала подавать электроэнергию на Попаснянский водоканал.

В неподконтрольный Киеву Луганск и его окрестности будет поставляться вода, сообщил в воскресенье, 8 января Громадському радіо гендиректор компании Владимир Грицай. 

По словам чиновника, накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января отключать водоканал не планируется, хотя долги перед предприятием еще остаются.

Как сообщал Корреспондент.net, ЛНР начала погашать долг за воду

В ОБСЕ раскритиковали отключение воды на Донбассе

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.