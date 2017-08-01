Украина возобновила водоснабжение ЛНР

Компания Луганское энергетическое объединение вновь начала подавать электроэнергию на Попаснянский водоканал.

В неподконтрольный Киеву Луганск и его окрестности будет поставляться вода, сообщил в воскресенье, 8 января Громадському радіо гендиректор компании Владимир Грицай.

По словам чиновника, накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию. До двадцатых чисел января отключать водоканал не планируется, хотя долги перед предприятием еще остаются.

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