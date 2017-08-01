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08. 01. 2017

В Багдаде произошел второй за день теракт

В результате второго за сегодняшний день взрыва в Багдаде погибли семь человек.

Как сообщает в воскресенье, 8 января, Reuters, десятки человек получили ранения в результате еще одного взрыва в шиитском районе Баладият.  

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке в восточной части иракской столицы.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате взрыва в Багдаде погибли 12 человек. 

ИГ взяло ответственность за взрыв в Багдаде

Источник: korrespondent.net

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