В Багдаде произошел второй за день теракт

В результате второго за сегодняшний день взрыва в Багдаде погибли семь человек.

Как сообщает в воскресенье, 8 января, Reuters, десятки человек получили ранения в результате еще одного взрыва в шиитском районе Баладият.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на рынке в восточной части иракской столицы.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате взрыва в Багдаде погибли 12 человек.