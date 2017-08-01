В Николаеве девочка упала в канализационный люк

В Николаеве, на проспекте Богоявленском, 11-летняя девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк.

Как сообщил у себя в Facebook депутат Николаевского городского совета Артем Грозов, ребенок вместе с собакой целый час сидели в люке с нечистотами.

По словам депутата, люк был накрыт матрасом. Ребенок остался жив, продолжается расследование инцидента.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 сентября прошлого года киевлянка провалилась в люк на станции Героев Днепра.