В Николаеве девочка упала в канализационный люк

В Николаеве, на проспекте Богоявленском, 11-летняя девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк.
Как сообщил у себя в Facebook депутат Николаевского городского совета Артем Грозов, ребенок вместе с собакой целый час сидели в люке с нечистотами.
По словам депутата, люк был накрыт матрасом. Ребенок остался жив, продолжается расследование инцидента.
Как сообщал Корреспондент.net, 30 сентября прошлого года киевлянка провалилась в люк на станции Героев Днепра.
В Киеве школьник упал в люк с кипятком
Источник: korrespondent.net
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