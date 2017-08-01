Лента RSS
Подписаться на ленту
08 января 2017, воскресенье, 19:39
-17°C
Завтра -13°C
-17°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
08. 01. 2017

В Николаеве девочка упала в канализационный люк

В Николаеве, на проспекте Богоявленском, 11-летняя девочка, гуляя с собакой, провалилась в канализационный люк.

Как сообщил у себя в Facebook депутат Николаевского городского совета Артем Грозов, ребенок вместе с собакой целый час сидели в люке с нечистотами.

По словам депутата, люк был накрыт матрасом. Ребенок остался жив, продолжается расследование инцидента.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 сентября прошлого года киевлянка провалилась в люк на станции Героев Днепра. 

В Киеве школьник упал в люк с кипятком

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.