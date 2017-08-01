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08. 01. 2017

В Карпатах ожидаются сильные метели

До конца дня и ночью 8 января, а также утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области ожидается сильный снег, вьюги, порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщает в воскресенье, 8 января, пресс-служба ГСЧС, в понедельник, 9 января, в восточных областях Украины и Приазовье ожидается гололед.

Ранее синоптики предупредили о метели в Киеве. 

Синоптики прогнозируют осложнение погоды в Киеве

Источник: korrespondent.net

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