В Карпатах ожидаются сильные метели

До конца дня и ночью 8 января, а также утром 9 января в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области ожидается сильный снег, вьюги, порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщает в воскресенье, 8 января, пресс-служба ГСЧС, в понедельник, 9 января, в восточных областях Украины и Приазовье ожидается гололед.

Ранее синоптики предупредили о метели в Киеве.