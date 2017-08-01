На дорогах Украины частично сняты ограничения движения

На автомобильных дорогах Украины начали снимать ограничения для движения транспорта, введенные из-за сильных снегопадов.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в Днепропетровской области с 10:30 8 января снято ограничение движение для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

В Херсонской области с 09:00 8 января снято ограничение на движение грузовиков на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения. В Николаевской области с 12:00 8 января снято ограничение движение для всех категорий транспортных средств на всех дорогах.

Ограничения продолжают действовать в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз по поводу снегопадов.