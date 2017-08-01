На дорогах Украины частично сняты ограничения движения

На автомобильных дорогах Украины начали снимать ограничения для движения транспорта, введенные из-за сильных снегопадов.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в Днепропетровской области с 10:30 8 января снято ограничение движение для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.
В Херсонской области с 09:00 8 января снято ограничение на движение грузовиков на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения. В Николаевской области с 12:00 8 января снято ограничение движение для всех категорий транспортных средств на всех дорогах.
Ограничения продолжают действовать в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.
Ранее Гидрометцентр дал прогноз по поводу снегопадов.
Снег в Украине: без света 35 населенных пунктов
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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