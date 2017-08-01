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08. 01. 2017

Теракт в Иерусалиме: опубликовано видео

В результате теракта в Иерусалиме (Израиль) погибли четыре военнослужащих, 15 ранены. На одном из каналов YouTube опубликовано видео с места происшествия.

Израильские СМИ сообщали о гибели трех девушек и одного юноши. В свою очередь, посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко в эфире 112 Украина сообщил, что предварительно граждан Украины среди пострадавших в теракте нет.

Как сообщал Корреспондент.net, в Иерусалиме грузовик въехал в толпу. 

Появились фото теракта в Иерусалиме

Источник: korrespondent.net

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