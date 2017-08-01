Турция отключает Google и Gmail

Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что в Турции создан местный поисковик и почтовый сервис, совместимый с национальной культурой и ценностями.

Как передает Тurkishminute, эти ресурсы вскоре заменят Google и Gmail. По мнению Арслана, Турция должна хранить пользовательские данные в пределах страны и гарантировать, что связь может быть полностью проанализирована на внутреннем рынке.

Чиновник добавил, что это решение принято после недавних дебатов по поводу надежности американского провайдера услуг электронной почты Gmail, в связи с "утечкой" личных электронных писем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Имена новых сервисов пока не сообщаются.

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