Турция отключает Google и Gmail

Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что в Турции создан местный поисковик и почтовый сервис, совместимый с национальной культурой и ценностями.
Как передает Тurkishminute, эти ресурсы вскоре заменят Google и Gmail. По мнению Арслана, Турция должна хранить пользовательские данные в пределах страны и гарантировать, что связь может быть полностью проанализирована на внутреннем рынке.
Чиновник добавил, что это решение принято после недавних дебатов по поводу надежности американского провайдера услуг электронной почты Gmail, в связи с "утечкой" личных электронных писем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Имена новых сервисов пока не сообщаются.
Как сообщал Корреспондент.net, шведы создали способ быстро удалиться из интернета.
Россиянин подал в суд на Google
Источник: korrespondent.net
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-