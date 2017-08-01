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08. 01. 2017

В Украине обесточены 24 населенных пункта

В Украине из-за непогоды по состоянию на 17:00 8 января обесточенными остаются более двух десятков населенных пунктов в трех областях.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), остаются обесточенными 24 населенных пункта в трех областях, а именно: в Одесской – 18, Черновицкой – 4 (частично), Херсонской – 2 населенных пункта.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 декабря из-за непогоды были обесточены 44 населенных пункта. 

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Источник: korrespondent.net

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