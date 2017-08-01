Папа Римский призвал женщин кормить младенцев в церкви

Папа Римский Франциск призвал женщин кормить грудью младенцев во время крещения детей в Сикстинской капелле.

Как передает The Guardian, во время ежегодной церемонии в память крещения Иисуса, Понтифик призвал матерей не бояться кормить детей во время церемонии.

"Церемония немного длинновата, кто-то плачет, потому что голоден. Вы, матери, кормите грудью без боязни, как и Дева Мария кормила Иисуса ", – сказал Франциск.

Ранее Папа Римский отказался от бронированной машины.