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08. 01. 2017

Папа Римский призвал женщин кормить младенцев в церкви

Папа Римский Франциск призвал женщин кормить грудью младенцев во время крещения детей в Сикстинской капелле.

Как передает The Guardian, во время ежегодной церемонии в память крещения Иисуса, Понтифик призвал матерей не бояться кормить детей во время церемонии.

"Церемония немного длинновата, кто-то плачет, потому что голоден. Вы, матери, кормите грудью без боязни, как и Дева Мария кормила Иисуса ", – сказал Франциск.

Ранее Папа Римский отказался от бронированной машины. 

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Источник: korrespondent.net

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