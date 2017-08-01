Сутки АТО: 28 обстрелов, трое раненых

В воскресенье, 8 января, не прекращались обстрелы позиций украинских военных в районе проведения АТО, в результате чего были ранены трое бойцов.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18.00 зафиксировано 28 обстрелов. В частности, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Широкино, из минометов различных калибров велся огонь по Гнутово, Троицкому и Водяном.
По данным пресс-центра, на Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреляна Новозвановка, по Троицкому стрелял снайпер.
Одновременно с этим, в сепаратистских СМИ утверждается, что военные ВСУ вывезли группу жителей города Курахово в зону военных действий, чтобы обвинить самопровозглашенную ДНР в гибели гражданских лиц.
Ранее в Минобороны назвали число войск РФ на Донбассе.
Сутки в АТО: 72 обстрела, шестеро раненых
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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