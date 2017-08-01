Сутки АТО: 28 обстрелов, трое раненых

В воскресенье, 8 января, не прекращались обстрелы позиций украинских военных в районе проведения АТО, в результате чего были ранены трое бойцов.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, по состоянию на 18.00 зафиксировано 28 обстрелов. В частности, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии обстреляли Широкино, из минометов различных калибров велся огонь по Гнутово, Троицкому и Водяном.

По данным пресс-центра, на Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреляна Новозвановка, по Троицкому стрелял снайпер.

Одновременно с этим, в сепаратистских СМИ утверждается, что военные ВСУ вывезли группу жителей города Курахово в зону военных действий, чтобы обвинить самопровозглашенную ДНР в гибели гражданских лиц.

Ранее в Минобороны назвали число войск РФ на Донбассе.