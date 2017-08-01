В российском Орле загорелся торговый центр

В Орле (Россия) в воскресенье, 8 января произошел пожар в торговом центре Атолл. Как сообщает РИА57, возгорание произошло на крыше, позже огонь распространился на торговые помещения.

В настоящее время проходит эвакуация людей из торгового центра, к месту ЧП прибыли медики. Пока данных о пострадавших при пожаре нет.

Порядка 150 человек были эвакуированы из торгового центра из-за сильного задымления. Причина пожара выясняется.

Как сообщал Корреспондент.net, в Закарпатье сгорела российская фура.