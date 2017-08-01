На Житомирщине столкнулись 14 авто

В Житомирской области более 14 транспортных средств попали в воскресенье, 8 января, в ДТП. Как сообщили в местной полиции, авария произошла на автодороге Киев-Чоп на границе Житомирской и Киевской областей.

Всего в ДТП попало более 14 авто, пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения. Причиной ДТП стала скользкая дорога.

Ранее под Киевом легковое авто "загнало" трактор в грузовик.