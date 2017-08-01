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08. 01. 2017

В Закарпатье на автотрассу сошла лавина

В Деловое Раховского района Закарпатской области в воскресенье, 8 января, на автодорогу местного значения сошла снежная лавина.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области, в результате ЧП движение на участке автодороги осуществлялось в одностороннем режиме.

Сотрудники Раховского райавтодора ликвидировали последствия схода лавины, движение транспорта восстановлено. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 января на Закарпатье лавины сошли на трассы. 

На российский город сошла лавина, есть жертвы

Источник: korrespondent.net

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