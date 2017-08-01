Названо имя террориста, врезавшегося в военных в Иерусалиме

В Иерусалиме в воскресенье, 8 января, четверо солдат были убиты и 13 ранены, когда водитель-палестинец намеренно направил грузовик в группу людей.
Как сообщает Ynetnews, грузовик с израильскими номерными знаками, украденными c частного автомобиля, резко поехал в сторону пешеходов, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке.
Террорист появился со стороны улицы Алар. Он заметил группу людей, которые выходят из автобуса, остановившегося на набережной, затем ускорился и ударил их, сообщил пресс-секретарь полиции Иерусалима Галит Зев.
Его застрелили несколько вооруженных гражданских и два солдата, которые находились на месте происшествия.
Палестинские источники определили убитого водителя как Фади аль-Канабира, оказавшегося бывшим заключенным. Он жил на востоке Иерусалима в районе Джебель Мукабер (соседним со Талпиотом), где был совершен теракт.
Как сообщал Корреспондент.net, в Иерусалиме грузовик въехал в толпу.
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Источник: korrespondent.net
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