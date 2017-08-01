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08. 01. 2017

Израильский дипломат назвал "идиотом" главу британского МИД

Израильский дипломат Шаи Масот в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона "идиотом". Эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera. 

По данным телеканала, разговор состоялся в октябре прошлого года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая, чиновница Мария Стриццоло, а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт.

Высказывая свое мнение о Джонсоне, Масот говорит: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".

Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 8 января2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, в РФ телеведущий обозвал украинского эксперта "бараном" и выгнал из студии. 

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Источник: korrespondent.net

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