Израильский дипломат назвал "идиотом" главу британского МИД

Израильский дипломат Шаи Масот в разговоре с британской чиновницей назвал главу британского МИД Бориса Джонсона "идиотом". Эту сцену зафиксировала скрытая камера репортера телеканала Al Jazeera.

По данным телеканала, разговор состоялся в октябре прошлого года в неформальной обстановке во время ужина, на котором присутствовали Масот, его знакомая, чиновница Мария Стриццоло, а также третье лицо, к которому обращаются по имени Роберт.

Высказывая свое мнение о Джонсоне, Масот говорит: "Знаете, он идиот, но, будучи министром иностранных дел, он не имеет никаких обязанностей".

Hidden camera footage reveals an Israeli diplomat discussing plans to "take down" Britain's Deputy Foreign Minister, Sir Alan Duncan. pic.twitter.com/zdfwtQs7I6