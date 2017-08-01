Вклад России в борьбу с ИГ нулевой – Пентагон

Вклад России в борьбу США с ИГ "нулевой", присутствие России "усиливает гражданскую войну". Об этом в воскресенье, 8 января, в интервью телеканалу NBC заявил глава оборонного ведомства США Эштон Картер.

"Нет, они не сделали ничего против ИГ, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер.

По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее".

Как сообщал Корреспондент.net, ИГИЛ взял ответственность за теракт в Стамбуле.