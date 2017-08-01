Вклад России в борьбу с ИГ нулевой – Пентагон

Вклад России в борьбу США с ИГ "нулевой", присутствие России "усиливает гражданскую войну". Об этом в воскресенье, 8 января, в интервью телеканалу NBC заявил глава оборонного ведомства США Эштон Картер.
"Нет, они не сделали ничего против ИГ, фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ни одно из этого", – сказал Картер.
По его словам, "поведение русских делает прекращение гражданской войны там сложнее".
Как сообщал Корреспондент.net, ИГИЛ взял ответственность за теракт в Стамбуле.
США заявили об уничтожении одного из лидеров ИГ
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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