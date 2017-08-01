Децентрализация останется приоритетом – Гройсман

Децентрализация останется приоритетом правительства в 2017 году и будет набирать обороты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"… в городах и селах будут и в этом году будут появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары", – пообещал премьер.
По словам политика, он боролся за реформу децентрализации, еще будучи винницким городским головой.
Ранее Владимир Гройсман обозначил приоритеты Кабмина до 2020 года.
Гройсман рассказал, как заработал свои миллионы
Источник: korrespondent.net
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