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08. 01. 2017

Децентрализация останется приоритетом – Гройсман

Децентрализация останется приоритетом правительства в 2017 году и будет набирать обороты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"… в городах и селах будут и в этом году будут появляться новые и отремонтированные школы, детские сады, амбулатории и фапы, стадионы и клубы, дороги и тротуары", – пообещал премьер.

По словам политика, он боролся за реформу децентрализации, еще будучи винницким городским головой.

Ранее Владимир Гройсман обозначил приоритеты Кабмина до 2020 года. 

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Источник: korrespondent.net

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