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09. 01. 2017

Клинтон больше не будет участвовать в выборах

 
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на пост мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем. Об этом заявила ее доверенное лицо Нира Танден, передает РИА Новости.
 
"Я думаю, что она ищет способы помочь детям и семьям. Это то, на чем она была сосредоточена всю жизнь… Я не думаю, что она когда-либо еще будет участвовать в выборах", – сказала она.
 
Ранее газета New York Daily News со ссылкой на собственный источник сообщила, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра города Нью-Йорк. 

Билл и Хиллари Клинтон посетят инаугурацию Трампа
 
Напомним, Хиллари Клинтон 8 ноября 2016 года проиграла президентские выборы Дональду Трампу.

Источник: korrespondent.net

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