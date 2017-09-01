Клинтон больше не будет участвовать в выборах

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не будет участвовать в выборах на пост мэра города Нью-Йорк, а также каких-либо еще выборах в будущем. Об этом заявила ее доверенное лицо Нира Танден, передает РИА Новости.

"Я думаю, что она ищет способы помочь детям и семьям. Это то, на чем она была сосредоточена всю жизнь… Я не думаю, что она когда-либо еще будет участвовать в выборах", – сказала она.

Ранее газета New York Daily News со ссылкой на собственный источник сообщила, что Клинтон рассматривает возможность избираться на пост мэра города Нью-Йорк.



Билл и Хиллари Клинтон посетят инаугурацию Трампа

Напомним, Хиллари Клинтон 8 ноября 2016 года проиграла президентские выборы Дональду Трампу.

Источник: korrespondent.net