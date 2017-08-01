На Полтавщине ВАЗ столкнулся с Merсedes, двое погибших

В Чернухинском районе Полтавской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, получили травмы.
Как пишет местное издание 0532.ua, ссылаясь на начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции Полтавщины Юрия Сулаева, ВАЗ 2110 столкнулся с микроавтобусом Merсedes сообщением Киев-Сумы.
В результате ДТП двое пассажиров ВАЗ погибли. Водитель легковушки и ребенок-пассажир травмированы и госпитализированы.
Предварительно известно, что в микроавтобусе было около 5 человек, никто из них не пострадал. Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.
Как сообщал Корреспондент.net, на Житомирщине столкнулись 14 авто.
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Источник: korrespondent.net
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