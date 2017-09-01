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09. 01. 2017

Трое военных не вернулись в подразделение в зоне АТО – штаб

 
Трое военнослужащих ВСУ не вернулись в расположение своей части в зоне проведения антитеррористической операции в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба штаба АТО.
 
"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из частей, выполняющей задания вблизи линии разграничения не вернулись в место расположения подразделения. В данный момент связь с ними отсутствует. Обстоятельства данного происшествия выясняются", – говорится в сообщении на официальной странице штаба АТО в Facebook.
 
 

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Напомним, в конце декабря в штабе АТО заявили о потере связи с двумя военнослужащими.

Источник: korrespondent.net

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