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09. 01. 2017

Елизавета II впервые появилась на публике после болезни

 
Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после продолжительной болезни, сообщает ВВС.
 
Утром 8 января она посетила церковную службу в храме Святой Марии Магдалены в деревне Сандрингем графства Норфолк.
 
На воскресную церемонию Елизавета II приехала с принцем Филиппом, герцогиней Кембриджской Кэтрин Миддлтон и герцогом Кембриджским Уильямом.

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Напомним, Елизавета II долгое время лечилась от простуды. В конце 2016 года королева пропустила церковные службы по случаю Рождества и Нового года.

Источник: korrespondent.net

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