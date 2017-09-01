Меры против РФ должны быть продолжены – Пентагон

США следует продолжить ответные действия в отношении России из-за кибератак. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, передает РИА Новости.

"Думаю, что тот ответ, который мы дали, вероятно, означает начало, а не конец, пол, а не потолок, но это очевидно – решение приходящей администрации и будущему конгрессу, но я считаю, что должно быть больше (ответных действий)", – сказал глава оборонного ведомства США.

По его словам, США должны иметь сильный и сбалансированный подход к России.

"Нам необходима сильная политика противостояния России, но она должна быть сбалансированной, чтобы взаимодействовать, где мы можем", – заявил Картер.

Глава Пентагона также отметил, что США не должны ограничивать себя только кибермерами. "Но я и не думаю, что это должны быть военные или только военные меры", – сказал он.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 декабря администрация Барака Обамы ввела санкции против России за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов. 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата.



Байден: Ответили тайными мерами на кибератаки РФ

6 декабря спецслужбы США опубликовали доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы американского президента.

Источник: korrespondent.net