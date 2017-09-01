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09. 01. 2017

В небе над Россией взорвался метеорит

 
Метеорит взорвался в небе над Архангельской областью России, сообщает Flashnord.
 
Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Яркую вспышку в небе зафиксировал ведеорегистратор проезжающего автомобиля.
 
Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.
 
В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.



В метеорите, который упал в России, нашли странный кристалл
 
Напомним, в декабре 2016 года метеорит упал в Сибири.

Источник: korrespondent.net

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