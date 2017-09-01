В небе над Россией взорвался метеорит

Метеорит взорвался в небе над Архангельской областью России, сообщает Flashnord.

Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы. Яркую вспышку в небе зафиксировал ведеорегистратор проезжающего автомобиля.

Падение метеоритов было зафиксировано у населенного пункта Котлас и на трассе из Северодвинска в Онегу.









В метеорите, который упал в России, нашли странный кристалл В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

Напомним, в декабре 2016 года метеорит упал в Сибири.

Источник: korrespondent.net