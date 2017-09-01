В очередях на границе с Польшей стоят почти полтысячи авто

По состоянию на 22.00 воскресенья, 8 января, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 425 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Краковец" – 115 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 70, в "Рава-Руська" и "Устылуг" – по 50, в ПП "Шегини" – 40 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией 25 автомобилей.

На границе со Словакией и Румынией очередей нет.



Украина и Польша продлили работу пешеходного КПП в Угринове

Напомним, ранее Украина и Венгрия открыли на границе совместный контактный пункт.

Источник: korrespondent.net