В очередях на границе с Польшей стоят почти полтысячи авто

По состоянию на 22.00 воскресенья, 8 января, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 425 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
В пункте пропуска "Краковец" – 115 автомобилей, в ПП "Угрынив" – 100, в ПП "Ягодын авто" – 70, в "Рава-Руська" и "Устылуг" – по 50, в ПП "Шегини" – 40 транспортных средств.
В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.
В пункте пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией 25 автомобилей.
На границе со Словакией и Румынией очередей нет.
Украина и Польша продлили работу пешеходного КПП в Угринове
Напомним, ранее Украина и Венгрия открыли на границе совместный контактный пункт.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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