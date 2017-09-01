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09. 01. 2017

В Венесуэле повысили минимальную зарплату на 50%

 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении уровня минимальной зарплаты на 50% на фоне инфляции, сообщает Globovision.
 
"Я хочу сказать, что с января пенсии и минимальные зарплаты будут в размере 40 638 боливаров, а с учетом 63 720 боливаров на покупку основной продуктовой корзины минимальный составной доход достигнет 104 358 боливаров", – сказал он.
 
По курсу "черного рынка", составляющему 3,3 тысячи боливаров за 1 доллар, минимальная зарплата в Венесуэле достигнет примерно 31 доллара.

Это уже пятое повышение минимальной зарплаты в Венесуэле за последний год.

В Венесуэле массовые протесты, десятки людей пострадали
 
Ранее сообщалось, что в Венесуэле начались погромы из-за нехватки наличности.

Источник: korrespondent.net

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