Я не думаю, что я не недооценивал Путина – Обама

Президент США Барак Обама заявил, что правильно оценивал российского лидера Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News, комментируя доклад американской разведки по поводу вмешательства России в выборы.
Обама согласился с выводами доклада и подтвердил, что убежден в факте вмешательства. При этом, по его словам, больше всего им недооценивались дезинформация и хакерские взломы.
Президент США отрицательно ответил на вопрос, недооценил ли он Путина.
"Не думаю, что недооценивал. Но полагаю, что недооценил то, в какой мере в новой информационной эре дезинформация и взломы могут влиять на наше открытое общество, нашу открытую систему", – отметил Обама.
Как сообщал Корреспондент.net, 29 декабря администрация Барака Обамы ввела санкции против России за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов. 35 российских дипломатов объявили персонами нон грата.
Республиканцы слишком доверяют Путину − Обама
6 декабря спецслужбы США опубликовали доклад о хакерских атаках России с целью вмешательства в выборы американского президента. В документе утверждается, что российское руководство якобы распорядилось повлиять на американские выборы в 2016 году, отдавая предпочтение республиканцу Дональду Трампу.
Источник: korrespondent.net
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