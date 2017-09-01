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09. 01. 2017

ООН причислила страны Балтии к Северной Европе

 
ООН изменила статус стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы – с государств Восточной Европы на страны Северной Европы. Об этом сообщил латвийский политик, депутат Европарламента Артис Пабрикс в Twitter.
 
"ООН официально меняет Статус Прибалтики – от Восточной Европы к Северной Европе. Это именно то, к чему мы принадлежим", – написал он.
 

UN officially changes Status of Baltic states from Eastern Europe to Northern Europe. This is where we belong. https://t.co/7cPfLgWOML

— Artis Pabriks (@Pabriks) 7 января 2017 г.
 
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Теперь по классификации ООН к странам Восточной Европы относятся Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Россия, Словакия и Украина. К странам Северной Европы, кроме вошедших в ее состав стран Прибалтики, относятся Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
 
Напомним, ранее страны Балтии предложили создать "танковый Шенген".

Источник: korrespondent.net

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