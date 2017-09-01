Израиль извинился перед Великобританией за слова сотрудника посольства

Израильское посольство в Великобритании принесло извинения за слова своего сотрудника Шаи Масота в разговоре с британской чиновницей.

Напомним, в разговоре с британской чиновницей Марией Стриццоло Масот высказался о британском министре иностранных дел Борисе Джонсоне, как об "идиоте".

Так же он предложил "вывести из строя" заместителя министра иностранных дел Великобритании сэра Алана Дункана из-за его критики строительства израильских поселений на палестинских территориях.



Израиль сократил взнос в ООН на $6 миллионов

23 декабря Совет Безопасности ООН большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. В ответ израильские власти пообещали принять ответные меры против ООН.

Источник: korrespondent.net