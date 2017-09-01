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09. 01. 2017

Израиль извинился перед Великобританией за слова сотрудника посольства

 
Израильское посольство в Великобритании принесло извинения за слова своего сотрудника Шаи Масота в разговоре с британской чиновницей. 
 
Напомним, в разговоре с британской чиновницей Марией Стриццоло Масот высказался о британском министре иностранных дел Борисе Джонсоне, как об "идиоте". 
 
Так же он предложил "вывести из строя" заместителя министра иностранных дел Великобритании сэра Алана Дункана из-за его критики строительства израильских поселений на палестинских территориях.

Израиль сократил взнос в ООН на $6 миллионов
 
23 декабря Совет Безопасности ООН большинством голосов одобрил проект резолюции с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях. В ответ израильские власти пообещали принять ответные меры против ООН. 

Источник: korrespondent.net

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