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09. 01. 2017

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Канады

 
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов северной канадской территории Нанавут, сообщает Геологическая служба США.
 
Очаг землетрясения находился на глубине 18,9 км.
 
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии в три раза выросло число землетрясений
 
Ранее землетрясение магнитудой 7,2 произошло у островов Фиджи.

Источник: korrespondent.net

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