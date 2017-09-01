Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2017, понедельник, 06:13
-13°C
Завтра -11°C
-13°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
09. 01. 2017

Азаров допустил создание правительства в изгнании

 
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины будет обращаться в международные суды после решения московского суда, признавшего Евромайдан госпереворотом. Об этом он сообщил газете Известия.
 
"Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов", – сообщил Азаров. 
 
Он также выразил надежду, что украинские суды под напором имеющихся доказательств будут вынуждены рассмотреть иски политика.
 
Экс-премьер также заявил, что создание правительства Украины в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки. 
 
"Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть в самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия", – заявил Азаров.

Суд Киева обязал восстановить пенсию Азарову
 
Напомним, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.