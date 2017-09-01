Азаров допустил создание правительства в изгнании

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что возглавляемый им Комитет спасения Украины будет обращаться в международные суды после решения московского суда, признавшего Евромайдан госпереворотом. Об этом он сообщил газете Известия.

"Мы обязательно будем предпринимать дальнейшие шаги. Сейчас мы планируем обратиться в международные суды и представить все те данные, которые рассмотрены в Москве в качестве исходных материалов. Это свидетельские показания, большой пласт документов", – сообщил Азаров.

Он также выразил надежду, что украинские суды под напором имеющихся доказательств будут вынуждены рассмотреть иски политика.

Экс-премьер также заявил, что создание правительства Украины в изгнании вполне реально, если в стране сложатся для этого необходимые предпосылки.

"Должны созреть обстоятельства и условия, чтобы появилось правительство в изгнании. Прежде всего эти условия должны созреть в самой Украине. Когда правящая верхушка, которая незаконно захватила власть, практически не сможет осуществлять свои функции, а народ потребует альтернативной власти, тогда и появятся такие условия", – заявил Азаров.



Суд Киева обязал восстановить пенсию Азарову

Напомним, 27 декабря Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом.

Источник: korrespondent.net