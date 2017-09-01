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09. 01. 2017

Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым

 
Сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске, передает РИА Новости.
 
Тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую".

На теле мужчины не зафиксировано повреждений. Эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.
 
У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четверо сыновей и четверо дочерей.

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Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году – к году условно.

Источник: korrespondent.net

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