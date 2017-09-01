Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым

Сын экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслав обнаружен мертвым в своей квартире в Гданьске, передает РИА Новости.

Тело 43-летнего Валенсы обнаружил его сын, который вызвал "скорую".



На теле мужчины не зафиксировано повреждений. Эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

У экс-президента Польши Леха Валенсы и его супруги Дануты восемь детей – четверо сыновей и четверо дочерей.



Поляки протестуют против очернения Леха Валенсы

Пшемыслав Валенса ранее неоднократно становился виновником ДТП из-за вождения в нетрезвом состоянии. В 1995 году он был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003 году – к году условно.

Источник: korrespondent.net