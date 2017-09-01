США готовы сбивать ракеты КНДР

Возможности создания ядерного оружия и программа противоракетной обороны КНДР представляют серьезную угрозу для США. Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, передает Reuters.

По его словам, "Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания если она будет направлена на территорию США или территорию американских друзей или союзников".



США и Южная Корея создадут спецотряд для убийства Ким Чен Ына - СМИ

Ранее в США заявили о возможности введения новых санкций против КНДР после заявления северокорейского лидера Ким Чен Ын о продлении разработки межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достичь США.

Источник: korrespondent.net