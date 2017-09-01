Появилось видео выгрузки танков США в Германии

В немецкий порт Бремерхафен 8 января прибыли дополнительные суда с американской бронетехникой. Кадры выгрузки танков и гаубиц опубликовал канал RT Deutsch.

Из Германии бронетехнику по железной дороге направят в Восточную Европу для поддержки операции Атлантическая решимость.

Ожидается, что 12 января танки прибудут в Польшу. Вооружение будут перевозить в 900 вагонах.

Всего в Восточную Европу будут переброшены 87 боевых танков M1 Abrams, 144 боевые машины пехоты M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц М109 Paladin и другая военная техника.



В Польшу прибыли первые военные из США

Размещение сил НАТО в Восточной Европе – часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.

Источник: korrespondent.net