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09. 01. 2017

Появилось видео выгрузки танков США в Германии

 
В немецкий порт Бремерхафен 8 января прибыли дополнительные суда с американской бронетехникой. Кадры выгрузки танков и гаубиц опубликовал канал RT Deutsch. 
 
Из Германии бронетехнику по железной дороге направят в Восточную Европу для поддержки операции Атлантическая решимость.
 
Ожидается, что 12 января танки прибудут в Польшу. Вооружение будут перевозить в 900 вагонах.
 
 
Всего в Восточную Европу будут переброшены 87 боевых танков M1 Abrams, 144 боевые машины пехоты M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц М109 Paladin и другая военная техника. 

В Польшу прибыли первые военные из США
 
Размещение сил НАТО в Восточной Европе – часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.

Источник: korrespondent.net

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