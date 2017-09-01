В РФ число жертв отравления "Боярышником" выросло до 78

За новогодние праздники в больницах Иркутска (Россия) от отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом скончались два человека, сообщает Интерфакс.
"Двое умерли за новогодние праздники. Таким образом, общее число жертв отравления к сегодняшнему дню составляет 78 человек", – рассказала официальный представитель Министерстве здравоохранения Иркутской области РФ Татьяна Шкурская.
По ее словам, на данный момент на лечении остаются три человека.
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 76 человек, пострадали еще 123.
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Суд арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении жидкостью "Боярышник".
Источник: korrespondent.net
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