Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2017, понедельник, 07:49
-13°C
Завтра -11°C
-13°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
09. 01. 2017

В РФ число жертв отравления "Боярышником" выросло до 78

За новогодние праздники в больницах Иркутска (Россия) от отравления спиртосодержащей жидкостью с метанолом скончались два человека, сообщает Интерфакс.

"Двое умерли за новогодние праздники. Таким образом, общее число жертв отравления к сегодняшнему дню составляет 78 человек", – рассказала официальный представитель Министерстве здравоохранения Иркутской области РФ Татьяна Шкурская.

По ее словам, на данный момент на лечении остаются три человека.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 76 человек, пострадали еще 123.

В России будут продавать по рецептам "Боярышник"

Суд арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении жидкостью "Боярышник".

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.