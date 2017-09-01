Итоги 08.01: Аудио с Пашинским, теракт в Израиле

В Житомирской области столкнулись 14 автомобилей
В Житомирской области 14 транспортных средств попали в ДТП. Авария произошла на автодороге Киев-Чоп на границе Житомирской и Киевской областей.
Транспортные средства получили механические повреждения. Причиной ДТП стала скользкая дорога.
Киев возобновил водоснабжение ЛНР
Компания Луганское энергетическое объединение вновь начала подавать электроэнергию на Попаснянский водоканал. В неподконтрольный Киеву Луганск и его окрестности будет поставляться вода, сообщил гендиректор компании Владимир Грицай.
По словам чиновника, накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию.
Теракт в Израиле: Грузовик въехал в толпу военных
В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару военнослужащих.
Грузовик с израильскими номерными знаками, украденными c частного автомобиля, резко поехал в сторону пешеходов, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке. В результате теракта погибли четыре военнослужащих, 15 ранены.
Палестинские источники определили убитого водителя как Фади аль-Канабира, оказавшегося бывшим заключенным.
Появилась вторая запись разговора Пашинского и Корбана
Экс-заместитель Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook опубликовал вторую часть аудиозаписей разговоров народного депутата Сергея Пашинского с бывшим заместителем губернатора Днепропетровской области Геннадием Корбаном.
По словам Портнова, Пашинский в марте 2015 года обратился к Корбану с просьбой отпустить из СИЗОВиктора Науменко, который при президентстве Виктора Януковича был заместителем главы Днепропетровского областного совета.
В Пекине появилась экологическая полиция
Власти Пекина создали экологическую полицию, призванную бороться со смогом. В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.
Непогода в Украине начала отступать
На автомобильных дорогах Украины начали снимать ограничения для движения транспорта, введенные из-за сильных снегопадов. Так, были сняты ограничения на дорогах Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Продолжают действовать ограничения в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.
Тем временем в Закарпатской области на автодорогу местного значения сошла снежная лавина. Жертв и пострадавших нет.
Из-за непогоды по состоянию на вечер 8 января оставались обесточенными 24 населенных пунктов в трех областях Украины.
Турция решила отключить Google и Gmail
Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что в Турции создан местный поисковик и почтовый сервис, совместимый с национальной культурой и ценностями.
Эти ресурсы вскоре заменят Google и Gmail. По мнению Арслана, Турция должна хранить пользовательские данные в пределах страны и гарантировать, что связь может быть полностью проанализирована на внутреннем рынке.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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