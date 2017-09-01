Итоги 08.01: Аудио с Пашинским, теракт в Израиле

В Житомирской области столкнулись 14 автомобилей

В Житомирской области 14 транспортных средств попали в ДТП. Авария произошла на автодороге Киев-Чоп на границе Житомирской и Киевской областей.

Транспортные средства получили механические повреждения. Причиной ДТП стала скользкая дорога.

Киев возобновил водоснабжение ЛНР

Компания Луганское энергетическое объединение вновь начала подавать электроэнергию на Попаснянский водоканал. В неподконтрольный Киеву Луганск и его окрестности будет поставляться вода, сообщил гендиректор компании Владимир Грицай.

По словам чиновника, накануне предприятие получило от водоканала почти 6 млн гривен в счет долга за электроэнергию.

Теракт в Израиле: Грузовик въехал в толпу военных

В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару военнослужащих.

Грузовик с израильскими номерными знаками, украденными c частного автомобиля, резко поехал в сторону пешеходов, ожидавших общественный транспорт на автобусной остановке. В результате теракта погибли четыре военнослужащих, 15 ранены.

Палестинские источники определили убитого водителя как Фади аль-Канабира, оказавшегося бывшим заключенным.

Появилась вторая запись разговора Пашинского и Корбана

Экс-заместитель Администрации президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook опубликовал вторую часть аудиозаписей разговоров народного депутата Сергея Пашинского с бывшим заместителем губернатора Днепропетровской области Геннадием Корбаном.

По словам Портнова, Пашинский в марте 2015 года обратился к Корбану с просьбой отпустить из СИЗОВиктора Науменко, который при президентстве Виктора Януковича был заместителем главы Днепропетровского областного совета.

В Пекине появилась экологическая полиция

Власти Пекина создали экологическую полицию, призванную бороться со смогом. В обязанности новой структуры войдет отслеживание случаев несанкционированного поджога мусора, древесины, а также других биоматериалов. Кроме того, экологические полицейские будут пресекать попытки приготовить барбекю под открытым небом.

Непогода в Украине начала отступать

На автомобильных дорогах Украины начали снимать ограничения для движения транспорта, введенные из-за сильных снегопадов. Так, были сняты ограничения на дорогах Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. Продолжают действовать ограничения в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

Тем временем в Закарпатской области на автодорогу местного значения сошла снежная лавина. Жертв и пострадавших нет.

Из-за непогоды по состоянию на вечер 8 января оставались обесточенными 24 населенных пунктов в трех областях Украины.

Турция решила отключить Google и Gmail

Министр связи Турции Ахмет Арслан заявил, что в Турции создан местный поисковик и почтовый сервис, совместимый с национальной культурой и ценностями.

Эти ресурсы вскоре заменят Google и Gmail. По мнению Арслана, Турция должна хранить пользовательские данные в пределах страны и гарантировать, что связь может быть полностью проанализирована на внутреннем рынке.

Источник: korrespondent.net