Лента RSS
Подписаться на ленту
09 января 2017, понедельник, 09:21
-13°C
Завтра -11°C
-13°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,07
09. 01. 2017

Асад о гибели населения: Такова цена освобождения

Президент Сирии Башар Асад дал интервью французским средствам массовой информации, в котором заявил, что лояльные ему силы "находятся на пути к победе".

Асад говорил с журналистами в Дамаске. Переведенные фрагменты интервью были предоставлены международным СМИ телеканалом RTL.

По словам Асада, решающим моментом войны стало поражение повстанцев при осаде Алеппо.

Однако переход города под контроль правительственных войск нельзя расценивать как окончательную победу, считает сирийский президент.

"Победа наступит тогда, когда будут уничтожены все террористы", - пояснил свою мысль Башар Асад в разговоре с французскими журналистами.

Отвечая на вопрос о бомбардировках Алеппо, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, президент Сирии заметил, что "такова цена освобождения народа".

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ваша дочь, только что согласилась стать моей женой.
- Сам виноват, нечего было ходить сюда каждый вечер!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.