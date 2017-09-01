Асад о гибели населения: Такова цена освобождения

Президент Сирии Башар Асад дал интервью французским средствам массовой информации, в котором заявил, что лояльные ему силы "находятся на пути к победе".
Асад говорил с журналистами в Дамаске. Переведенные фрагменты интервью были предоставлены международным СМИ телеканалом RTL.
По словам Асада, решающим моментом войны стало поражение повстанцев при осаде Алеппо.
Однако переход города под контроль правительственных войск нельзя расценивать как окончательную победу, считает сирийский президент.
"Победа наступит тогда, когда будут уничтожены все террористы", - пояснил свою мысль Башар Асад в разговоре с французскими журналистами.
Отвечая на вопрос о бомбардировках Алеппо, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, президент Сирии заметил, что "такова цена освобождения народа".
Источник: korrespondent.net
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