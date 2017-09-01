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09. 01. 2017

Погода в Украине: понедельник также снежный

В Украине сохранятся сложные погодные условия в понедельник, 9 января, сообщает Гидрометцентр.

На западе - во Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Тернопольской областях - метели, сильный ветер. Температура днем 9-12 градусов мороза, ночью - 15-19 ниже нуля.

В центральных областях также продолжит сыпать снег, а температура днем будет на уровне 2-6 градусов мороза, ночью опустится до -16.

На севере Украины следует ожидать снег. Днем -6-9, ночью -12-14.

В восточных областях 0-4, ночью 1-7 мороза. На востоке синоптики обещают мокрый снег. В Харьковской области - налипание мокрого снега. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях - гололед.

На юге также снег. В Одессе днем -10-12, в Николаеве и Херсоне -4-8, в Крыму  -1-3. Ночью -9-18. В Крыму -5-7.

В Киеве 9 января будет снег. Температура днем  продержится на уровне 7-9 градусов мороза, ночью -11-13.

 
 

Ранее Гидрометцентр предупреждал об опасности схода лавин в горных районах Украины.

Напомним, на Рождество в Украине из-за снегопадов ограничили движение транспортных средств на трассах в шести областях. 

Источник: korrespondent.net

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