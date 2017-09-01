Погода в Украине: понедельник также снежный

В Украине сохранятся сложные погодные условия в понедельник, 9 января, сообщает Гидрометцентр.
На западе - во Львовской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Тернопольской областях - метели, сильный ветер. Температура днем 9-12 градусов мороза, ночью - 15-19 ниже нуля.
В центральных областях также продолжит сыпать снег, а температура днем будет на уровне 2-6 градусов мороза, ночью опустится до -16.
На севере Украины следует ожидать снег. Днем -6-9, ночью -12-14.
В восточных областях 0-4, ночью 1-7 мороза. На востоке синоптики обещают мокрый снег. В Харьковской области - налипание мокрого снега. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях - гололед.
На юге также снег. В Одессе днем -10-12, в Николаеве и Херсоне -4-8, в Крыму -1-3. Ночью -9-18. В Крыму -5-7.
В Киеве 9 января будет снег. Температура днем продержится на уровне 7-9 градусов мороза, ночью -11-13.
Ранее Гидрометцентр предупреждал об опасности схода лавин в горных районах Украины.
Напомним, на Рождество в Украине из-за снегопадов ограничили движение транспортных средств на трассах в шести областях.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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