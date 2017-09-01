В АТО показали масштабы бизнеса Украины с ЛДНР

На территории Луганской и Донецкой "республик" налажено масштабное производство сигарет, алкоголя, лекарств и ювелирных украшений.

Все это перевозится в Украину для продажи и транзита в Евросоюз, заявляют ветераны АТО, которые недавно объявили о старте блокады непризнанных территорий.

Так, в Донецке якобы производятся сигареты для украинского и европейского рынков, в Луганске - алкоголь и лекарства, в Ровеньках (ЛНР) на экспорт работает завод золотых украшений.

Пограничники и налоговики якобы покрывают перевалку товаров на подконтрольную территорию и закрывают глаза на появление товара в торговых сетях Украины.

"Все это напрямую шарашит в украинские торговые сети, а фуры с донецкими сигаретами встречают даже возле Ужгорода и Луцка, транзитом в Европу", - говорится на Facebook-странице батальона "Донбасс", чьи ветераны отправились на "блокаду".

Киев против новой блокады ЛДНР

По их данным, через неподконтрольные территории идет в Украину и контрабандное российское топливо с перевалочной базой в Ровеньках.

"И все это идет ежедневно, без перерыва на погоду и обстрелы. А на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей развернута масштабная сеть перевалочных складов", - заявляют АТОшники.

В 2016 году Украина официально признала, что закупает антрацит с неподконтрольных территорий.

По данным СБУ, снятие украинской блокады с Донбасса обсуждала нардеп Надежда Савченко на скандальной встрече с лидерами сепаратистов Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Источник: korrespondent.net