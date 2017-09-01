Непогода в Украине: в четырех областях ограничено движение

В Украине ограничение движения транспорта остается на дорогах в Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что на утро 9 января автомобильных заторов из-за сложных погодных условий уже нет, как и нет застрявших в пробках с обморожениями.
Спасатеои отчитались, что за миинувшие сутки для обеспечения проезда и расчистки дорог привлекли более 2,5 тысяч единиц техники и 3,5 тысячи человек.
С 4 января спасатели освободили из снежных заносов 1470 автомобилей.
При этом, пять населенных пунктов в южных областях остаются обесточенными: в Одесской области - четыре ,в Херсонской - один.
Напомним, на Рождество в Украине из-за снегопадов ограничили движение транспортных средств на трассах в шести областях.
Источник: korrespondent.net
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