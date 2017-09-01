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09. 01. 2017

Трамп ответил на критику Мерил Стрип на Золотом глобусе

Новый президент США Дональд Трамп отреагировал на критику актрисы Мерил Стрип на церемонии вручения Золотого глобуса, сообщает New York Times.

Титулованая голливудская актриса получила награду имени Сесиля Б. де Милля за заслуги в кино и произнесла эмоциональную речь.

В частности она раскритиковала Трампа за его пародию на репортера New York Times Сержа Ковалески, человека с инвалидностью.

Стрип подчеркнула, что такое поведение президента "дает разрешение" остальным поступать так же.

"Это момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемый пост в нашей стране, пародирует репортера с инвалидностью. Человека, которого он превосходит по привелегированности, власти и способности дать отпор. Момент, когда я увидела это, разбил мне сердце, и я до сих пор не могу выбросить его из головы, потому что это было не в кино, это было в реальной жизни", - заявила актриса в своей речи.

Поступок Трампа она назвала "инстинктом унижать, подчеркнув, что "неуважение влечет за собой неуважение, насилие ведет к насилию". 

На это Трамп в интервью изданию ответил, что не удивлен тому, что "подвергается атакам со стороны либералов из мира кино" и назвал Стрип сторонницей Хиллари Клинтон, которая уступила ему кресло президента США.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам.

Кроме того, вице-президент США Джозеф Байден посоветовал Трампу повзрослеть. Таким образом политик прокомментировал высказывания Трампа в Twitter.

Золотой глобус-2017: все победители

Источник: korrespondent.net

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