Непогода в Украине за сутки унесла жизни восьмерых

В Украине из-за сложных погодных условий на дорогах погибли восемь человек, еще 45 получили травмы. Об этом сообщает Нацполиция.

"Критической по уровню аварийности остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовской и Винницкой областей", - сообщает пресс-служба полиции.

Нацполиция напоминает, что на трассах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

стях. Напомним, на Рождество в Украине из-за снегопадов ограничили движение транспортных средств на трассах в шести областях. 7 января сообщалось, что в Европе от холодов погибли более 20 человек.

Источник: korrespondent.net