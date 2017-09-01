СМИ Китая пригрозили Вашингтону "местью народа"

Китайские СМИ пригрозили Вашингтону местью, если президент США Дональд Трамп откажется от политики "единого Китая". Говорится в заявление государственного издания КНР The Global Times.

"Требование придерживаться принципа "единого Китая" - не каприз КНР. Каждый президент США должен уважать этот принцип, если он хочет поддерживать китайско-американские отношения на должном уровне и с уважением относится к порядку, сложившемуся в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявленни.

Отмечается, что "китайский народ потребует от правительства мести", если Трамп после инаугурации откажется от "единого Китая".

"Это не тема для переговоров", - подчеркивается в заявлении.

Недвано Трамп вновь дал понять, что не поддерживает "политику единого Китая", нарушив запрет на прямое общение с Тайванем, который Пекин считает своей территорией.

Трамп созвонился с тайваньским президентом Цай Инвэнь, что стало первым контактом между президентами США и Тайваня с тех пор, как страны разорвали дипломатические связи в 1979 году.

После этого Пекин пригрозил Вашингтону ухудшением отношений и торговой войной.

Что сделал Трамп? Он решил назначить экономиста Питера Наварро, известного своей критикой Китая, главой нового национального торгового совета США.

Источник: korrespondent.net