В Голландии задержали журналистов с обломками MH17

Голландские журналисты Стефан Бек и Мишель Спеккерс были задержаны в Амстердаме после того, как на месте крушения малайзийского лайнера на Донбассе, им удалось обнаружить обломки самолета, собщает один из репортеров.
По словам представителей прессы, правоохранительные органы конфисковали обломки самолета и все отснятые в Донбассе материалы.
"Все материалы, которые я и Мишель Спеккерс собрали на месте крушения MH17 в Донбассе, и другие, в том числе интервью с местными жителями, были конфискованы полицией, когда мы вернулись в Нидерланды. Среди них были и изображения людей, которые просили сохранить анонимность", - написал Стефан Бек в Facebook.
Они раскритиковали деятельность следственных органов Нидерландов, которые исключают работу на месте трагедии, поскольку они считают его опасным.
"Там все еще много материалов, и их можно собрать. Там не так опасно, как рассказывают представители голландской прокуратуры. По всей видимости, мы имеем дело с серьезной халатностью", - отметил Бек.
Как пишет Газета.Ru, прокуратура Нидерландов прокомментировала инцидент с журналистами, заявив, что у представителей правоохранительных органов "создалось впечатление, что не все объекты, которые имеют отношение к расследованию, журналисты передадут властям добровольно. Поэтому багаж обоих журналистов был задержан и подвергнут досмотру в аэропорту".
Напомним, в сентябре прошлого года был опубликован доклад Международной следственной группы по крушению MH17, в котором говорится, что Боинг был сбил российским Буком с подконтрольной сепаратистам территории.
Источник: korrespondent.net
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