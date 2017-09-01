Пашинского не допросили - адвокат пострадавшего

Нардепа Сергея Пашинского, который стрелял в Вячеслава Химикуса, до сих пор не допросили. Об этом заявила защитник пострадавшего Марина Паринова в Facebook.

"Прошло уже десять дней со дня выстрела депутата Пашинского в случайного прохожего. Этот случай отличает его от всех других аналогичных случаев то, что депутат так и не был допрошен, а правоохранители не провели с ним еще ни одного следственного действия", - написала адвокат в Facebook.

Ранее Пашинский заявил о нападении на него в канун Нового года. Депутат рассказал, что во время конфликта на дороге неизвестный ударил его бутылкой по голове. Защищаясь, Пашинский прострелил ногу мужчины.

Врач, оперировавший Химикуса, заявил, что на месте перелома у раненого обломки кости смещены вниз от таза. Это подтверждает, что Пашинский выстрелил сверху в ногу Химикусу, а не из положения лежа, как нардеп утверждал ранее.

Вскоре после инцидента со стрельбой в сети появились записи разговора Пашинского, в которой нардеп говорит о захвате власти и предлагает Геннадию Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".

Источник: korrespondent.net