Пашинского не допросили - адвокат пострадавшего

Нардепа Сергея Пашинского, который стрелял в Вячеслава Химикуса, до сих пор не допросили. Об этом заявила защитник пострадавшего Марина Паринова в Facebook.
"Прошло уже десять дней со дня выстрела депутата Пашинского в случайного прохожего. Этот случай отличает его от всех других аналогичных случаев то, что депутат так и не был допрошен, а правоохранители не провели с ним еще ни одного следственного действия", - написала адвокат в Facebook.
Ранее Пашинский заявил о нападении на него в канун Нового года. Депутат рассказал, что во время конфликта на дороге неизвестный ударил его бутылкой по голове. Защищаясь, Пашинский прострелил ногу мужчины.
Врач, оперировавший Химикуса, заявил, что на месте перелома у раненого обломки кости смещены вниз от таза. Это подтверждает, что Пашинский выстрелил сверху в ногу Химикусу, а не из положения лежа, как нардеп утверждал ранее.
Вскоре после инцидента со стрельбой в сети появились записи разговора Пашинского, в которой нардеп говорит о захвате власти и предлагает Геннадию Корбану "руководить страной, чтобы она процветала".
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-